UN-Menschenrechtsrat und G7 beraten Lage in Afghanistan

Sowohl der UN-Menschenrechtsrat als auch die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten wollen kommende Woche die Situation nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan beraten. Der Menschenrechtsrat wird am 24. August die „ernsten Menschenrechtssorgen“ diskutieren. Die G7-Videokonferenz haben US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Boris Johnson in einem Telefonat vereinbart, um über eine gemeinsame Strategie und Vorgehensweise zu reden.