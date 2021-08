Polizeitaucher in Frankreich finden fünf Leichen in Auto

In einem See im südfranzösischen Saint-Raphaël haben Polizeitaucher ein versunkenes Auto mit fünf Leichen entdeckt. Dabei handle es sich wahrscheinlich um eine Gruppe seit dem Vortag vermisster junger Leute, berichtete der Sender „Franceinfo“ am Mittwoch. „Wir versuchen gerade, sie zu identifizieren, die Leichen befinden sich noch in dem Wagen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.