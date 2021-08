Neue Nationalgalerie Berlin öffnet nach Sanierung wieder

Auch spektakuläre Sammlungen können ihre Lücken haben. „Sehr männlich geprägt und nicht global“, geht es in den Beständen der Neuen Nationalgalerie aus Sicht ihres Leiters Joachim Jäger zu. Das soll sich nach Jahren der Schließung und einer umfassenden Sanierung des ikonischen Museumsbaus von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) in den kommenden Jahren ändern. Für Jäger ist „die lange Schließung eine Zäsur und die Möglichkeit des Neuanfangs“.

Den Beginn dieses Neuanfangs markieren Jäger und sein Team mit gleich drei Ausstellungen. „Das Gebäude ist ein Hauptexponat.“ So kommt die Ausstellung „Alexander Calder. Minimal/Maximal“ in der stilprägenden Haupthalle aus riesigen, stahlumfassten Glasfronten einer Hommage an den Bau gleich. Der US-amerikanische Bildhauer Calder (1898-1976) ist ohnehin von Beginn an mit dem Museum verbunden. Zur Eröffnung des Mies-Baus 1968 wurde seine Arbeit „Têtes et Queue“ aufgestellt, die nach der Sanierung wieder auf der Terrasse des Museums zu finden ist.