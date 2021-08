EU-Kommissarin fordert legale Fluchtrouten aus Afghanistan

„Die Lage in Afghanistan ist eindeutig nicht sicher und wird es auch noch einige Zeit nicht sein“, sagte Johansson laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung bei dem Treffen. Ihren Angaben zufolge sind 80 Prozent der zur Flucht gezwungenen Menschen Frauen und Kinder. Seit Anfang des Jahres seien rund 550 000 Afghaninnen und Afghanen innerhalb des Landes vertrieben worden, zusätzlich zu den 2,9 Millionen, die bereits zuvor innerhalb des Landes geflohen waren.

Eine Debatte über eine möglicherweise steigende Zahl an Flüchtlingen, die wegen der Lage in Afghanistan nach Europa kommen könnten, stand nach Angaben der slowenischen Ratspräsidentschaft nicht auf der Tagesordnung. Es werde daran gearbeitet, das Thema bei einem gesonderten Termin zu besprechen.

Die EU-Innenminister bekundeten bei dem Treffen ihre Solidarität mit den von dem Problem betroffenen Staaten. Man habe sich darauf geeinigt, zusätzliche Experten und Ausrüstung in diese Länder zu entsenden und die EU-Kommission um zusätzliche Gelder zu bitten, teilte Sloweniens Innenminister Ales Hojs am Abend mit.

Nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban am Sonntag war das Thema Afghanistan dann zunehmend in den Vordergrund gerückt. Die EU-Kommission kündigte an, der Außenbeauftragte Josep Borrell und Innenkommissarin Johansson würden den Innenministern „über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan Bericht erstatten, wobei der Schwerpunkt auf politischen, humanitären und migrationspolitischen Aspekten liegt“.