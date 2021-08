Pongauer Wirtsfamilie wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Ein Apres-Ski-Wirt aus dem Pongau und seine Mutter müssen sich am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro am Landesgericht Salzburg verantworten. Die beiden Gastronomen sollen hohe Summen an Schwarzgeld zu Hause gehortet haben. Bei Hausdurchsuchungen im September 2019 wurden 2,8 Millionen Euro auf 206 Sparbüchern und 780.000 Euro in bar entdeckt. Als der Fall ans Tageslicht kam, beendete der Wirt seine politische Aktivität bei der ÖVP.