Wiener Rathaus im Paralympics-Vorfeld im violetten Licht

Im Vorfeld der kommende Woche beginnenden Paralympics in Tokio erstrahlen weltweit 125 Gebäude in Violett. So auch das Empire State Building in New York, das Kolosseum in Rom, die Niagarafälle, das London Eye, die Rainbow Bridge in Tokio und das Wiener Rathaus. Das violette Licht steht für Inklusion, das Rathaus in der Bundeshauptstadt wird am (heutigen) Donnerstagabend illuminiert.