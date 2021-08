Jazzfestival Saalfelden mit Musik für Tanzbein und Kopf

Das 41. Jazzfestival in Saalfelden ist am Freitagabend - so wie das gesamte Festival - im Zeichen kontrastierender Musikkonzepte gestanden. In den rund 40 Gratiskonzerten waren überwiegend leicht konsumierbare Bands zu erleben. Auf der Hauptbühne und im Nexus gaben hingegen komplexe Improvisationen und Kompositionen für eingefleischte Jazzfans den Ton an.