Dutzende Verletzte bei Zusammenstößen am Gaza-Grenzzaun

Bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten am Grenzzaun zum Gazastreifen sind Dutzende Menschen verletzt worden. Israel antwortete am Samstagabend mit Luftangriffen auf Stellungen der militanten Palästinenserorganisation Hamas. „Die Kampfflugzeuge haben vier Waffenlager und Produktionsstätten der Hamas getroffen“, teilte das israelische Militär mit. Details über Verletzungen oder Schäden liegen zurzeit noch nicht vor.

Zuvor waren 41 Palästinenser am Grenzzaun durch scharfe Munition verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger befänden sich in kritischem Zustand. Wie die Armee mitteilte, wurde ein israelischer Grenzpolizist von aus dem Gazastreifen kommender scharfer Munition getroffen. Auch er befindet sich in kritischem Zustand.