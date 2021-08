Revitalisierung der Grazer Burg kostet rund 30 Millionen

Der vor eineinhalb Wochen angekündigte „Masterplan Grazer Burg“ ist am Montag im Detail vorgestellt worden: Laut Finanzlandesrat und LHStv. Anton Lang (SPÖ) dürften bis 2028 bis zu 30 Millionen Euro in die Revitalisierung fließen. Betroffen sind aber nicht die Räumlichkeiten der Landesregierung, sondern vor allem gotische Räume im Erdgeschoß, die in den vergangenen Jahrzehnten lieblos als Abstellräume verwendet wurden. Touristen sollen die Burg dann besser erleben können.