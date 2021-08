Österreich und Litauen für neue Sanktionen gegen Belarus

Österreich und Litauen haben sich wegen der sprunghaft gestiegenen illegalen Grenzübertritte in dem baltischen Staat für neue Sanktionen gegen Belarus (Weißrussland) ausgesprochen. „Wir haben es mit einem unglaublichen Akt des Zynismus zu tun“, kritisierte Außenminister Alexander Schallenberg bei einem gemeinsamen Besuch mit Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) und ihren litauischen Amtskollegen Gabrielius Landsbergis und Agne Bilotaite an der Grenze zu Belarus.

Es brauche von der EU eine klare Antwort, „die sollte auch umfassen, dass die Personen, die verantwortlich dafür sind, dass Migration zur Waffe gemacht wird, auf die Sanktionsliste kommen“, so Schallenberg. Sein litauischer Amtskollege Landsbergis sagte, dass er dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) bereits eine Liste mit Namen der Verantwortlichen in Belarus vorgelegt habe. „Ich hoffe, dass sie nach dem Urlaub behandelt wird.“

Nehammer wiederholte einmal mehr, dass sich die EU „nicht erpressen“ lasse. „Zum zweiten Mal versucht ein Drittstaat, mittels Migranten die Politik der EU zu ändern“, so Nehammer offensichtlich in Anspielung auf die Türkei. Litauen dankte er, dass sie „durch ihren Grenzschutz nicht nur die litauische Grenze, sondern auch die österreichische Grenze schützen“ würden. Gemeinsam wolle man die Europäische Kommission darauf aufmerksam machen, dass sie „das falsche Signal“ sende, indem sie darüber nachdenke, Geld für Aufnahmeeinrichtungen bereitzustellen anstelle für den Grenzschutz, wiederholte er seine Kritik an Brüssel. Die 13 Cobra-Beamten, die Litauen seit Anfang August beim Grenzschutz unterstützen, sollen so lange an Ort und Stelle bleiben, wie das baltische EU-Land es für sinnvoll halte.