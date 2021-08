Achtjährige verletzte sich beim Sport, Trainerin verurteilt

Eine damals Achtjährige, die auf Wunsch ihrer Eltern Profisportlerin werden soll, hat sich im Sommer 2019 auf einem Trainingslager für Rhythmische Sportgymnastik verletzt. Zwei Tage nach dem dreiwöchigen Training stellte ein Arzt bei dem Wiener Mädchen ein Knochenmarksödem am rechten Sprungbein fest. Am Donnerstag ist in diesem Zusammenhang eine Trainerin des Vereins, der seinerzeit das Trainingslager organisiert hatte, am Wiener Landesgericht verurteilt worden.