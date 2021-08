ÖEHV-Team unterlag in Olympia-Quali der Slowakei 1:2

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einer Niederlage gegen den Turnierfavoriten in das Olympia-Qualifikationsturnier gestartet. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Donnerstag in Bratislava Gastgeber Slowakei mit 1:2 (0:1,0:1,1:0) geschlagen geben. Um die nur noch relativ kleine Chance auf die Olympia-Teilnahme im Februar 2022 in Peking zu wahren, muss am Freitag (15.15/live ORF Sport +) Belarus bezwungen werden.