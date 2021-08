Uffizien mit starkem Besucherplus im August

Die Besucherzahlen der Uffizien sind in der ersten Augusthälfte im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent gestiegen. Das berichtete der Direktor des Museums in Florenz, Eike Schmidt, am Freitag nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. In der ersten Hälfte dieses Monats seien über 157.000 Besucher in das Museum gekommen, so Schmidt. Das seien nur 23 Prozent weniger als im „goldenen Jahr 2019“, das ein besonders positives Jahr gewesen war.