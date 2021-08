Deutsche Oper Berlin zeigt Ödipus auf dem Parkdeck

Dieser Eddy hat nicht mehr viel mit Ödipus gemeinsam. Für die Opernadaption des klassischen Mythos hat Komponist Mark-Anthony Turnage den Stoff in rüder Sprache in ein heruntergekommenes London zwischen Gewalt und Massenarbeitslosigkeit verfrachtet. „Greek“ ist damit bestes Material für die junge, aber sehr erfolgreiche Regisseurin Pinar Karabulut. Mit einer quicklebendigen Inszenierung für die Deutsche Oper Berlin lieferte sie am Freitag ihr umjubeltes Debüt am Musiktheater.