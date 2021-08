ÖVP-Parteitag beginnt mit Protest gegen Straßenbau

Die ÖVP hat ihren Parteitag am Samstag wie eine Show angelegt. Nach dem umjubelten Einzug von Parteichef Sebastian Kurz mit seiner schwangeren Freundin Susanne Thier an der Hand flackerten zunächst Laser durch die Halle. Danach kam eine spezielle Version der österreichischen Hymne: In einem Video sangen unterschiedliche Menschen, von alt über jung, das Lied - der Ton wurde dabei nicht immer getroffen.