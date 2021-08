ÖVP-Parteitag startet mit vielen Showeffekten

Die ÖVP hat ihren Parteitag am Samstag wie eine Show angelegt. Nach dem umjubelten Einzug von Parteichef Sebastian Kurz mit seiner schwangeren Freundin an der Hand flackerten zunächst Laser durch die Halle. Nach den formalen Beschlüssen ging es darum, sich auf Parteichef Kurz einzuschwören. In einem Video wurden die „Anschüttungen“ der Opposition gegen ihn gezeigt, danach ergriff Klubobmann August Wöginger das Wort und hielt eine angriffige und launige Rede.

Die ÖVP sei für „Klimaschutz mit Hausverstand“, in seiner Gemeinde in Oberösterreich gebe es keine U-Bahn, richtete Wöginger dem Grünen Koalitionspartner aus. „Wir sind froh, wenn bei uns ein paar Mal am Tag der Bus vorbeifährt“, so Wöginger. „Der Pendler braucht das Auto, der Bauer den Traktor und der Unternehmer den Lastwagen, sonst funktioniert‘s nicht.“