Schaub, Wimmer und Stöger treffen in deutscher Bundesliga

In der deutschen Fußball-Bundesliga hat es am Samstag drei österreichische „Joker“-Tore gegeben. Louis Schaub beim 2:1 von Köln gegen Bochum, Patrick Wimmer beim 1:1 von Arminia Bielefeld gegen Frankfurt und Kevin Stöger beim 3:0 von Mainz gegen Fürth trafen jeweils kurz nach ihrer Einwechslung. Wimmer sorgte mit dem Tor bei seinem Debüt dafür, dass Oliver Glasner nach vier Pflichtspielen noch immer auf seinen ersten Sieg auf der Eintracht-Trainerbank warten muss.

Die Frankfurter schienen in Bielefeld dank eines Treffers von Jens Petter Hauge (22.) die Oberhand zu behalten. Dann aber kam in der 81. Minute der Ex-Austrianer Wimmer zu seinem Debüt und sorgte fünf Minuten später mit einem Distanzschuss für das 1:1. Bei beiden Teams fungierten Österreicher als Kapitäne - Manuel Prietl bei den Hausherren und Martin Hinteregger bei der Eintracht spielten durch.

Die Frankfurter traten ohne Filip Kostic an, der nicht zum Abschlusstraining erschienen war und offenbar einen Wechsel zu Lazio Rom erzwingen will. Glasner meinte dazu: „Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat artikuliert, dass er den Club verlassen will. Aber da gehören immer drei Parteien dazu. Ich bin davon ausgegangen, dass er zum Training kommt. Das war nicht so, sein Telefon war auch abgeschaltet.“