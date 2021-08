Klimaaktivisten blockierten Stadtstraßen-Baustelle in Wien

Dutzende Klimaaktivisten haben Montagfrüh die Baustelle und Zufahrtstraße der Stadtautobahn in Hirschstetten blockiert. Die Polizei zählte bei der unangekündigten Kundgebung 30 bis 40 Aktivisten, die gegen 6.00 Uhr mit Transparenten angerückt waren. Laut den Organisatoren waren um die 100 Demonstranten an Ort und Stelle. „Derzeit werden deeskalierende Gespräche geführt“ und versucht, die Aktivisten zum Einlenken zu bewegen, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA.

Schlussendlich sei aber auch eine Räumung ein mögliches Mittel. Die Polizei war zudem darauf vorbereitet, dass die Aktivisten nicht alle freiwillig abziehen könnten: Es würden Spezialkräfte angefordert, um auf Aktionen wie Verkettungen - schon bei früheren solchen Blockaden hatten sich die Klimaschützer angekettet oder festgeklebt - reagieren zu können, so der Sprecher. Hinter der Kundgebung steht ein breites Klimabündnis unter anderem aus Jugendrat, System Change, not Climate Change!, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Der Protest richtet sich gegen die Zubringerstraße des Großprojekts Lobau-Autobahn.