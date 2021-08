1.120 Corona-Infektionen, wieder Anstieg bei Patientenzahlen

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 1.120 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind nur etwas mehr Fälle als vor einer Woche (1.077). Aber deutlich mehr als noch vor zwei Wochen (774). Auch auf den Intensivstationen gab es wieder einen Anstieg. Am Donnerstag mussten dort 122 Patienten behandelt werden, zehn mehr als am Vortag, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Gleichzeitig gab es einen starken Rückgang bei den Impfzahlen.

Auch die Zahl der aktiven Fälle kletterte weiter in die Höhe. Am Freitag gab es davon in Österreich 15.105, nahezu doppelt so viele wie noch am Montag vor zwei Wochen (8.884 Fälle). In Wien wurden mit 419 die meisten Neuinfektionen gemeldet. In Oberösterreich kamen 236, in Niederösterreich 150 Fälle dazu. Die Steiermark meldete 80, Tirol 73, Salzburg 72, Kärnten 40, Vorarlberg 34 und das Burgenland 16 Neuinfektionen.