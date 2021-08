Erstes ranghohes Treffen Palästinenser-Israel seit Jahren

An dem Treffen nahmen nach Angaben der Sprecherin auch der Leiter der israelischen Behörde COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), Ghassan Alian, sowie der palästinensische Geheimdienstchef Majid Faraj teil. Am Ende der Beratungen hätten Gantz und Abbas unter vier Augen gesprochen. Abbas‘ Berater Hussein al-Sheikh, der in der größeren Runde ebenfalls zugegen war, bestätigte das Treffen in einem Tweet.