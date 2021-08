Obduktionsergebnis von totem Vater in Tirol erst am Dienstag

Im Fall des 52-Jährigen, der am Samstag in Wörgl (Bezirk Kufstein) nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem 29-jährigen Sohn gestorben war, liegt ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Kommunizieren wolle man dieses aber erst am Dienstag nach der Haftprüfung und Einvernahme des tatverdächtigen Sohnes, informierte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr die APA. Der Sohn hat bis dato keine Aussage gemacht und wurde Sonntagabend in die Justizanstalt überstellt.