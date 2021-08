Neue MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein will Haus öffnen

„Es ist eine große Freude, dass das auch möglich sein wird - einander persönlich zu begegnen. Hoffentlich wird es keine weiteren gravierenden Corona-Einschränkungen geben“, sagt Hollein im Kaminzimmer des MAK. 160 Angestellte hat das Museum. Lilli Hollein wird mit einem deutlich größeren Mitarbeiterstab agieren als bei dem von ihr 2007 mitgegründeten und seit 2013 alleine geleiteten Designfestival. „Es liegt in der Natur einer beruflichen Weiterentwicklung, dass die Aufgaben immer größer werden“, gibt sie sich gelassen. Bisher war sie dafür bekannt, selbst jederzeit und überall mitanzupacken. Wird sie delegieren erst lernen müssen? „Ich freue mich darauf, mich in vieles involvieren zu können, aber es muss sich niemand davor fürchten, dass ich zum Beispiel beim Ausstellungsaufbau selbst Hand anlegen werde“, lacht sie, „aber motivieren ist etwas, das ich sicher kann...“

Vier Monate hat die 49-Jährige seit ihrer Designierung Zeit gehabt, sich auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Viele Gespräche habe sie im Haus geführt, sich mit vielen Dingen vertiefend vertraut gemacht und Zeit gehabt, „eine Vision zu entwickeln, die ich mit dem Team des MAK umsetzen möchte“: „Das MAK muss zu einem Ort werden, der für viele Relevanz hat, ein Ort, an dem sie sich mit großen Themen und Fragenstellungen wiederfinden.“ Weniger westlich, mehr weiblich - das waren die ersten inhaltlichen Eckpunkte, die Lilli Hollein bei ihrer Vorstellung im April angedeutet hat. Eurozentristische Standpunkte werden mehr denn je der Vergangenheit angehören. Die Dekolonialisierungsfrage sei vielfach auch eine Darstellungsfrage, weiß sie sich eins mit dem zweiten Neuling in den Bundesmuseen, Jonathan Fine im Weltmuseum Wien.

Auch die bisherige männliche Dominanz in Sammlung und Themen dürfe nicht fortgeschrieben werden - von Berta Pappenheim bis Friedl Dicker-Brandeis warteten viele spannende neue Geschichten aus der Sammlung darauf, aus neuer Perspektive erzählt zu werden. Die bis 3. Oktober laufende Ausstellung „Die Frauen der Wiener Werkstätte“ sei bereits ein guter Ansatz, der noch mehr Radikalität vertrage. Bis zu diesem Datum ist auch noch die von ihrem Vorgänger Christoph Thun-Hohenstein gegründete „Vienna Biennale for Change“ zu sehen, bei der Zukunftsfragen vom Klimawandel bis zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen aus wissenschaftlichen wie künstlerischen Positionen behandelt werden. „Diese Themen werden natürlich weiter eine große Bedeutung für das Haus haben“, sagt Hollein, lässt aber gleichzeitig durchblicken, dass sie mehr an eine ständige Verflechtung mit dem Ausstellungsprogramm und weniger an die Weiterführung des Biennale-Labels denkt.