Bub starb nach Auffahrunfall auf A2 in Niederösterreich

Laut Polizei wurden die beiden Buben reanimiert. Der Sechsjährige starb jedoch noch an der Unfallstelle. Sein zwei Jahre alter Bruder wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Die verletzten Eltern der Kinder wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Der 40-Jährige am Steuer des anderen erlitt leichte Blessuren. Wegen der Hubschrauberlandung wurde die A2 kurzzeitig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.