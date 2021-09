Corona - Infektionsfälle in steirischem Bordell und bei Sturm-Spiel

Die Gesundheitsbehörden von Graz und dem Bezirk Leibnitz haben am Mittwoch nach Corona-Infektionsfällen öffentliche Aufrufe für das Match des SK Sturm gegen NK Mura sowie den Nachtclub „Funny Hill“ in Spielfeld ausgegeben. Ein Fußball-Anhänger aus dem Fansektor 9 wurde positiv getestet - ebenso eine Person, die sich in dem südsteirischen Bordell aufhielt, hieß es am Mittwoch seitens der Behörden.