Nach „Ida“ weiterhin zahlreiche Menschen ohne Strom

Nach dem Hurrikan „Ida“ sind weiterhin zahlreiche Menschen in den schwer betroffenen Gebieten im Süden der USA ohne Strom- und Wasserversorgung. Der Gouverneur des US-Staats Louisiana, John Bel Edwards, rief deswegen dazu auf, dringend Treibstoff zu liefern, um rund eine Million Haushalte und Unternehmen ohne Strom und etwa 600.000 Menschen ohne Wasser zu versorgen. Die Zahl der Todesopfer stieg indes von vier auf sechs. Am Freitag besucht US-Präsident Joe Biden Louisiana.

Die US-Südküste, an der „Ida“ am Sonntag als Hurrikan der Kategorie 4 an Land gegangen war, ist am stärksten betroffen. Die Stadt Grand Isle, die auf einer vorgelagerten Insel liegt, wurde etwa für unbewohnbar erklärt, nachdem sie von einem Meter Sand bedeckt worden war. Bundes- und Kommunalbeamte erklärten, sie konzentrierten sich zunächst darauf, die Schwächsten, vor allem ältere Menschen, mit Wasser, Lebensmitteln und Eis zu versorgen, damit sie mit den hohen Temperaturen zurechtkommen.