Nach „Ida“ weiterhin zahlreiche Menschen ohne Strom

Die US-Südküste, an der „Ida“ am Sonntag als Hurrikan der Kategorie 4 an Land gegangen war, ist am stärksten betroffen. Die Stadt Grand Isle, die auf einer vorgelagerten Insel liegt, wurde etwa für unbewohnbar erklärt, nachdem sie von einem Meter Sand bedeckt worden war. Bundes- und Kommunalbeamte erklärten, sie konzentrierten sich zunächst darauf, die Schwächsten, vor allem ältere Menschen, mit Wasser, Lebensmitteln und Eis zu versorgen, damit sie mit den hohen Temperaturen zurechtkommen.

Ausläufer des Hurrikans „Ida“ brachten der Millionenmetropole New York den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen. Innerhalb von nur einer Stunde fielen am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Central Park in Manhattan rund 80 Millimeter Regen, teilte der Nationale Wetterdienst mit. Damit pulverisierte das Unwetter den bisherigen Rekord, den Tropensturm „Henri“ erst vor gut einer Woche mit 49 Millimetern innerhalb einer Stunde aufgestellt hatte. Insgesamt ist der Sommer 2021 in New York nicht nur sehr heiß und sonnig, sondern auch der regenreichste in der New Yorker Geschichte.