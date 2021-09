Gefechte im letzten nicht von Taliban kontrolliertem Tal

Die radikalislamischen Taliban und ihre Gegner haben sich am Freitag Berichten zufolge heftige Gefechte im Panjshir-Tal geliefert. Ein Sprecher der Widerstandsbewegung sagte, die Truppen unter dem Taliban-Gegner Ahmed Massud seien in „schwere“ Kämpfe mit den Taliban verwickelt. „Wir werden den Kampf für Gott, Freiheit und Gerechtigkeit niemals aufgeben“, teilte Massud am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Die Kämpfe begannen einem Sprecher der Widerstandsfront zufolge am Dienstag mit Taliban-Angriffen auf Kontrollposten am Eingang zum Panjshir-Tal. Zuletzt dürften sich die Gefechte verstärkt haben. Beide Seiten gaben an, das sie der jeweils anderen Seite heftige Verluste zugefügt hätten. In der Nacht zu Samstag verbreiteten Taliban-Unterstützer auf Twitter Gerüchte, Panjshir sei gefallen und die Führung des Widerstands geflohen.