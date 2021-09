Tausende demonstrieren in Berlin für Solidarität

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Berlin friedlich für eine solidarische und gerechte Gesellschaft demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf einen „oberen vierstelligen Bereich“, also knapp unter 10.000 Menschen, und äußerte sich positiv zum Verlauf der Veranstaltung. Organisiert wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis Unteilbar im Stadtzentrum in mehreren Blöcken, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.