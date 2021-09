SPD baut vor Bundestagswahl Vorsprung auf Union aus

Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) bauen laut einer INSA-Umfrage für die Boulevard-Zeitung „Bild am Sonntag“ vor der Bundestagswahl am 26. September ihren Vorsprung vor der konservativen Union aus. Die SPD kommt laut einem Vorausbericht des Sonntagstrends in der Wählergunst auf 25 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als zuletzt. CDU/CSU verlieren dagegen einen Punkt auf 20 Prozent.