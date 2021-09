Mann starb in Vöcklabruck nach Sturz über Stiege

Ein 49-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Vöcklabruck nach einem Sturz über eine Kellerstiege verstorben. Der Mann war zuvor mit Freunden im Gemeinschaftsgarten eines Mehrparteienhauses zusammen gesessen. Nach dem Treffen wollte er noch in den Keller und kam dabei zu Sturz. Der Vöcklabrucker verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an Ort und Stelle verstarb, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.