Bale-Triple rettet Wales Last-Minute-Sieg gegen Belarus

Ein Triple von Star Gareth Bale hat Wales am Samstag einen 3:2-(1:2)-Last-Minute-Sieg über Belarus beschert und die Briten damit im Rennen um einen Platz bei der Fußball-WM 2022 gehalten. Bis zur 69. Minute lag Wales in Kasan hinten, ehe der 32-Jährige per Foulelfer den Ausgleich bzw. in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer (93.) erzielte. In Qualifikations-Gruppe E blieb man mit 6 Punkten auf Tuchfühlung mit Tschechien (7), das am Abend auf Leader Belgien (10) traf.