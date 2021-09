Filmlegende Jean-Paul Belmondo mit 88 Jahren verstorben

Die französische Filmlegende Jean-Paul Belmondo ist tot. Der Schauspieler ist am Montag in Paris im Alter von 88 Jahren verstorben, wie sein Anwalt mitteilte. Belmondo spielte in knapp 100 Kinofilmen mit und war in über 40 Theaterrollen zu sehen. Eine seiner bekanntesten Rollen, die sogleich seinen Durchbruch als Leinwandstar bedeutete, war die des Kleinkriminellen Michel in Jean-Luc Godards Nouvelle-Vague-Klassiker „Außer Atem“ aus 1959.