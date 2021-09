Grüne stehen hinter Kurz, Maßnahmen-Präsentation am Mittwoch

ÖVP und Grüne ziehen beim Thema Coronamaßnahmen an einem Strang. „Wir stimmen völlig überein“, bekräftigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die Ankündigungen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im ORF-Sommergespräch Montagabend, wonach es keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben wird. Mittwochfrüh soll das konkrete Maßnahmenpaket gemeinsam mit den Landeshauptleuten festgezurrt werden, die Öffentlichkeit wird anschließend um 10 Uhr informiert werden.

„Selbstverständlich werden wir in den Maßnahmen differenzieren, ob jemand geimpft ist oder nicht“, sagte Kogler auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Er halte das für „sinnvoll und richtig“, weil man nicht über Jahre Einschränkungen machen könne und wolle.

Es gebe die Möglichkeit, weiteren Lockdowns entgegenzuwirken und „das ist die Impfung“. Das sei „unter aufgeklärten Menschen klar“. Kogler stellte auch in Abrede, dass es zwischen Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) keine Abstimmungen geben würde. Das Gegenteil sei der Fall. „Es gibt einen intensiven Austausch, die Maßnahmen sind im wesentlichen fertig und werden fein geschliffen und morgen mit den Landeshauptleuten besprochen“, so Kogler. Es gebe ein gemeinsames Vorgehen, „das wird sich auch morgen bestätigen“. Es stehe dem Kanzler aber zu, in einem großen Interview einige Punkte zu nennen. „Ich hätte mich auch nicht verschwiegen.“