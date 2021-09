Umfrage: Union vor Deutschland-Wahl nun unter 20 Prozent

Weniger als drei Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland ist die Union erstmals in einer Umfrage unter 20 Prozent gekommen. Im „Trendbarometer“ der Sender RTL und ntv liegen CDU und CSU nur noch bei 19 Prozent (minus zwei Punkte zur Vorwoche). Die SPD kann sich in der Forsa-Umfrage um zwei Punkte auf 25 Prozent verbessern.