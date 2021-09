Medwedew bei US Open erster Halbfinalist

Der als Nummer zwei gesetzte Daniil Medwedew steht bei den Tennis-US-Open in New York als erster Spieler im Halbfinale. Der Russe besiegte am Dienstag den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp 6:3,6:0,4:6,7:5. Der 25-Jährige musste zwar den ersten Satzverlust im Turnier hinnehmen, setzte sich schließlich aber ungefährdet durch. Sein Semifinalgegner ist entweder der 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz oder Felix Auger-Aliassime aus Kanada.