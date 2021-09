Wiens Bürgermeister Ludwig mit Stufenplan zufrieden

Die am Mittwoch von der Regierung angekündigten Corona-Maßnahmen stoßen beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf Zustimmung. Er sei zufrieden, dass der Bund auf den Wiener Weg eingeschwenkt sei, sagte er am Mittwoch. Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) lobte den Stufenplan. Die FPÖ übte hingegen harsche Kritik.

Ludwig verwies darauf, dass Wien schon bisher sehr restriktiv vorgegangen sei. „Ich freue mich, dass der konsequente Wiener Weg unterstützt wird“, hielt der Stadtchef in einer Pressekonferenz fest. So sei etwa die Beschränkung des Zutritts in die Nachtgastronomie (2G-Regelung) ein Vorschlag, den er schon länger gemacht habe. Auch die Reduktion der Gültigkeitsdauer von Antigentests bzw. die vorgesehene generelle Einschränkung bei den Wohnzimmertests gibt es in Wien bereits.