NEOS begrüßen Kraker-Vorstoß bei Parteifinanzen

Die NEOS stellen sich hinter die Forderungen von Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, nicht nur was die Kontrolle der Wahlkampfkosten betrifft. In einem offenen Brief dankte RH-Ausschuss-Vorsitzender Douglas Hoyos Kraker für ihren Vorstoß, einen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen zu wollen. „Es ist höchste Zeit, dass die Parteien, die der Auseinandersetzung mit der Thematik bisher mit Blockadepolitik begegnet sind, diese endlich aufgeben“, meinte er.

Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer bekräftigte am Donnerstag, dass es bald einen Entwurf geben soll. „Wir wollen in den nächsten Wochen auf die Opposition zugehen, also das soll heuer in diesem Herbst noch passieren“, sagte sie im Ö1-“Morgenjournal“. Sie betonte, dass die Verzögerung nicht an ihrer Fraktion liege. „Wir sind ja schon seit längerer Zeit in Verhandlungen, es ist so, dass wir unseren Entwurf schon vor über einem Jahr vorgelegt haben, der Koalitionspartner hat etwas länger gebraucht.“