FIFA-Berater wollen WM alle zwei Jahre - UEFA-Boykott droht

Die Technische Beratungsgruppe der FIFA schlägt offiziell die Ausrichtung der Weltmeisterschaften alle zwei Jahre vor. „Was wir vorschlagen, ist eine Neuordnung der Turniere der Konföderationen“, sagte FIFA-Direktor Arsene Wenger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der einstige Arsenal-Trainer war zuvor in Doha mit etlichen Ex-Stars des Weltfußballs zusammengekommen. Wenger sprach von „Fußball von morgen“. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin droht indes mit Boykott.

Dem Vorschlag zufolge sollen die Änderungen nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen greifen. 2027 würden dann die Turniere der Konföderationen ausgerichtet werden, also auch die Europameisterschaft, die im jetzigen Modus erst 2028 wieder auf dem Kalender stünde. 2028 würde dann erneut eine WM gespielt werden.

Nicht gut kam der Vorschlag in Nyon an. „Wir können entscheiden, nicht teilzunehmen“, sagte Ceferin in einem Interview der britischen „Times“. Das sei, soweit er wisse, auch die Position der Südamerikaner. „Viel Glück mit einer solchen WM“, meinte der Chef der Europäischen Fußball-Union und gab an, weiterhin zu hoffen, dass die FIFA „wieder zu Sinnen“ komme. Der Vorschlag würde zwar finanziell vielleicht gut für die UEFA sein, „den Fußball aber töten“.