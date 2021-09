Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Bei einem schweren Motorrad-Unfall in Kärnten ist am Donnerstagnachmittag ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Der Mann war in einer Biker-Gruppe unterwegs, als auf der Gegenfahrbahn ein 56-Jähriger mit seiner Beiwagenmaschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kamen das Opfer sowie eine 26-jährige Motorradfahrerin bei einem Ausweichmanöver zu Sturz. Während die Frau leicht verletzt wurde, starb der 29 Jahre junge Mann.