Kleinkind in Oberösterreich neben toter Mutter gefunden

Eine Zweijährige ist Donnerstagabend neben der Leiche ihrer Mutter in der Wohnung in Ried im Innkreis gefunden worden. Die Frau dürfte bereits mehr als 24 Stunden tot gewesen sein, bestätigte die Polizei einen Bericht in der Kronen-Zeitung“ am Freitag. Eine Bekannte hatte Donnerstagabend Alarm geschlagen, als die 38-Jährige, die sie besuchen wollte, nicht öffnete. Nachdem die Besucherin jedoch die kleine Tochter gehört hatte, rief sie die Feuerwehr.