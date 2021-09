Bottas vor Hamilton von Platz eins in den Formel-1-Sprint

Der Finne Valtteri Bottas geht von Platz eins in den Monza-Sprint am Samstag. Der Teamkollege schnappte Formel-1-Siebenfachweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes Platz eins in der Qualifikation am Freitagabend kurz vor Schluss weg, wechselte dabei aber aus strategischen Gründen den Motor. Für das auf 18 Runden verkürzte Samstag-Rennen hat das keinen Einfluss, beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1) wird Bottas aber am Start nach hinten strafversetzt.