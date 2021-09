Schulbeginn im Westen und Gurgelprobleme im Osten

Mit einer dreiwöchigen „Sicherheitsphase“ hat am Montag auch in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark für rund 650.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr begonnen. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Unterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon ein PCR-Test. Genau letzterer hat am Sonntag Abend bzw. Montag Früh in Wien zu Problemen geführt.

Ursprünglich hat das Bildungsministerium geplant, alle Schüler (neben zwei Antigentests) einmal wöchentlich in der Schule für einen PCR-Test spülen zu lassen. Alternativ hätte es auch möglich sein sollen, einen externen Test zu bringen. In Wien beschloss man allerdings, die Kinder gleich zweimal wöchentlich via PCR zu testen und dafür ab der fünften Schulstufe auf das bereits etablierte „Alles gurgelt“-System zu setzen, bei dem die Tests nach Registrierung daheim absolviert werden. Im Rest Österreichs (sowie an den Wiener Volksschulen) laufen die Tests dagegen über das „Alles spült“-Programm des Bildungsministeriums. Dabei wird grundsätzlich an der Schule gespült.

Nachdem in der ersten Woche in Wien auch andere Tests akzeptiert wurden, soll nun ab der zweiten Woche das „Alles gurgelt“-Programm voll ausgerollt werden. Ein Großteil der Schulen lagert die Tests dabei an die Eltern bzw. Schüler aus - sie sollen daheim gurgeln und die Tests dann in Abgabeboxen in der Schule einwerfen. Da dafür eine Registrierung (bzw. die zusätzliche Hinterlegung der Schuladresse) nötig ist, damit auch die Schule Zugriff auf das Testergebnis hat und am Montag Früh bereits die ersten Tests abgegeben werden mussten, war am Sonntag Abend die „Alles gurgelt“-Startwebsite teils überlastet. Am Montag Früh war sie kurzfristig auch nicht erreichbar. Der Einstieg zum Gurgeln selbst funktionierte dagegen - dieser erfolgt über eine andere Website. Wer sich also rechtzeitig registriert hatte bzw. direkt über die Testseite eingestiegen ist, konnte auch testen.