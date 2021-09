Österreich mobilisiert gegen unmenschliche Waffensysteme

Im Kampf gegen Anti-Personen-Minen, Streumunition und Atomwaffen steht Österreich international an vorderster Front. Nun nimmt es sich wahrhaft unmenschliche Waffen vor. Bei einer virtuellen Expertenkonferenz will das Außenministerium am Mittwoch und Donnerstag auf ein internationales Verbot von Waffensystemen drängen, die ohne menschliche Eingriffsmöglichkeiten agieren. Unterstützung gibt es dabei unter anderem von UNO und Rotem Kreuz.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird die Konferenz am Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) gemeinsam mit der UNO-Repräsentantin für Abrüstungsfragen, Izumi Nakamitsu, dem IKRK-Vizepräsidenten Gilles Carbonnier und dem neuseeländischen Minister für Abrüstung, Phil Twyford, in Form einer Podiumsdiskussion eröffnen. Danach sind insgesamt drei Expertenrunden geplant, zwei davon finden am Donnerstagnachmittag (15.00 Uhr) statt.

mitzuverfolgen.

Wie im Vorfeld der Konferenz aus Diplomatenkreisen verlautete, sind bezüglich eines Verbots vor allem die großen Militärmächte und Waffenproduzenten zurückhaltend. Sie möchten sich nämlich mit Blick auf die rasante technologische Entwicklung im Bereich autonomer Waffensysteme nicht die Hände binden lassen.

Die Befürworter einer Regelung befürchten hingegen massive negative Auswirkungen auf die globale Sicherheit, wenn der aktuelle „anarchische“ Zustand in diesem Bereich aufrecht bleibt. Sie sprechen von einem „technologischen Tsunami“, den man regeln müsse, „bevor er uns überrollt“. Man könne Angriffsentscheidungen nicht Maschinen überlassen. Neben menschenrechtlichen Fragen stelle sich nämlich auch jene der Verantwortung, wenn etwa bei einem Angriff anstelle einer Terrorgruppe eine Hochzeitsgesellschaft getroffen werde.

Die geforderte internationale Regelung soll etwa definieren, welches Maß an menschlicher Kontrolle bei Zielauswahl und Angriffsentscheidung nötig ist. Außerdem sollen die autonomen Systeme Beschränkungen bezüglich Einsatzradius und -dauer, aber auch der Zielart unterworfen werden. So könnte etwa festgelegt werden, dass sie nur auf militärische Ziele losgeschickt werden können.

Zwar gibt es von Software-Entwicklern bereits massiven Druck gegen autonome Waffensysteme, doch stehen die großen Militärmächte weiterhin auf der Bremse. Einer der Gründe ist etwa der rasante Fortschritt im Raketenbereich, der Reaktionszeiten dramatisch verkürzt. Überschallraketen ließen nämlich nur noch wenige Minuten Zeit, um auf einen Angriff zu reagieren, was von Maschinen schneller bewerkstelligt werden kann als von Menschen. Somit ist der Trend zu autonomen Waffensystemen eng mit der Entwicklung im konventionellen Rüstungsbereich verbunden.

Österreich will unterdessen auch beim Atomwaffenverbot am Ball bleiben. Wie es aus dem Außenministerium auf APA-Anfrage hieß, findet die erste Konferenz der Vertragsstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags vom 22. bis 24. März am Wiener UNO-Sitz statt. Vorsitzender ist der österreichische Diplomat Alexander Kmentt. Die Tagung soll dabei bewusst allen Staaten offen stehen - nicht nur den 55 Vertragsstaaten und den 31 weiteren Staaten, die den Verbotsvertrag unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben.