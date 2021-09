Vettel und Stroll fahren auch 2022 für Aston Martin

Der vierfache Ex-Weltmeister Sebastian Vettel fährt auch in der Saison 2022 für das Formel-1-Team Aston Martin. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des Deutschen wie auch seines 22-jährigen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll. Vettel sieht durch die umfassende Regelreform eine Chance, wieder näher an die Spitze des Feldes heranzurücken. Der 34-Jährige fährt seit heuer für Aston Martin und ist nach 14 WM-Läufen WM-Zwölfter.