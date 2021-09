Dachbrand in Wien - Starker Rauch sorgte für Aufsehen

In Wien-Mariahilf hat am Donnerstagnachmittag ein Brand im Dachgeschoß eines Hauses in der Kurzgasse am Eck zum Gürtel für großes Aufsehen gesorgt. Es kam zu starker Rauchentwicklung und Verkehrsbehinderungen beim Mariahilfer Gürtel. Auf Social Media wurden zahlreiche Fotos von dem Vorfall gepostet. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und bekämpfte den Brand mit mehreren Löschleitungen. Am späteren Nachmittag gab es noch Nachlöscharbeiten, verletzt wurde niemand.