Mordprozess gegen 66-Jährigen in St. Pölten

Am Landesgericht St. Pölten muss sich am Freitag ein 66-Jähriger wegen Mordes verantworten. Der Mann soll seiner schlafenden Lebensgefährtin im April in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem Maurerfäustel wuchtige Schläge gegen die vordere Schädelregion versetzt und anschließend mit einem Messer tiefe Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder lebenslang.