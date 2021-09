Lebenslange Haft für 66-Jährigen nach Bluttat in NÖ

Mit lebenslanger Haft hat am Freitag am Landesgericht St. Pölten ein Mordprozess gegen einen 66-Jährigen geendet. Der Mann soll seiner um zwei Jahre jüngeren Partnerin im April in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem Maurerfäustel wuchtige Schläge gegen die vordere Schädelregion versetzt und anschließend mit einem Messer tiefe Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben. Der Schuldspruch ist bereits rechtskräftig.

Die Bluttat war in der Nacht auf den 22. April verübt worden. Da sich der Pensionist auch selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an den Unterarmen und Beinen zugefügt hatte, wurde er in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort operiert.