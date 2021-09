Mutter in Neuseeland soll drei kleine Töchter getötet haben

In der neuseeländischen Hafenstadt Timaru sind drei Kinder tot in einem Haus gefunden worden. Die 40-jährige Mutter wurde den Behörden zufolge unter Tatverdacht zunächst in ein Krankenhaus gebracht, sie soll am Samstag vor Gericht erscheinen. Die Frau werde des Mordes beschuldigt, zitierten örtliche Medien am Freitag die Polizei in der Stadt auf der Südinsel.