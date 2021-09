9.387 Grazer stimmten am vorgezogenen Wahltag ab

Der vorgezogene Wahltag zur Grazer Gemeinderatswahl hat 9.387 Bürger motiviert, schon zehn Tage vor dem Urnengang am 26. September ihre Stimme abzugeben. Laut Wahlreferent Wolfgang Schwartz waren es bei der GR-Wahl 2017 etwas mehr, nämlich 9.698. Bei der - noch eine Woche laufenden - Ausgabe der Wahlkarten lag man am Freitag höher als 2017: Damals waren zu diesem Zeitpunkt 13.626 ausgegeben worden, am Freitag waren es schon rund 19.000, so Schwartz zur APA.