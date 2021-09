„Die Laborantin“ zeigt in Graz den Horror den Genanalyse

Prognostische Gentests als Grundlage für alle gesellschaftlichen Mechanismen - diese Zukunftsvision malt Ella Roads Drama „Die Laborantin“ in düsteren Farben. Die Aufführung, die am Freitag im Grazer Schauspielhaus (Haus Zwei) Premiere hatte, zeigt eine Welt, in der jeder nach seinen genetischen Anlagen bewertet und klassifiziert wird. Regisseurin Anne Mulleners machte in knappen, klaren Bildern die Kälte und Härte dieser Zukunftsvision sichtbar.

Da die Gentests der Schlüssel für fast alles sind, ist eine Fälschung natürlich ein gutes Geschäft. Die Laborantin Bea, die in einem Institut für Humangenetik arbeitet, lässt sich darauf ein und spielt ein Spiel mit, das bald eine Nummer zu groß für sie wird. Anfangs ist es nur die Freundin, die sie um einen Gefallen bittet, dann geht es immer weiter. Als sie bemerkt, dass ihr eigenes Leben am Gen-Rating zerbröckelt, ist es zu spät. Die Kritik an dem Bedürfnis, alles zu vermessen und Menschen in Kategorien einzuteilen, schwingt in leisen Untertönen immer mit.